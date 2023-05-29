Крупная сделка: Olerex покупает латвийскую сеть АЗС

Член правления AS Aqua Marina Антти Моппель сообщил, что Olerex купит новую латвийскую сеть АЗС. Стоимость сделки в пресс-сообщении не уточняется.

Olerex приобретает 45 АЗС Latvijas Nafta. Это уже четвертая сеть АЗС, которую Olerex приобрела в Латвии за последние два года. Olerex вышла на рынок топлива Латвии в августе 2021 года, купив заправочные станции KOOL Latvija, а затем в 2022 году приобрела станции Gotika Auto и Metro.

«Приобретение Latvijas Nafta – это следующий шаг в нашем долгосрочном плане развития по созданию ведущей топливной сети в Латвии», – сказал член правления Aqua Marina Антти Моппель.