Крупная сделка: Olerex покупает латвийскую сеть АЗС

Собственник Olerex, компания Aqua Marina, сообщила, что топливная компания приобрела крупную сеть АЗС в Латвии.
Член правления AS Aqua Marina Антти Моппель сообщил, что Olerex купит новую латвийскую сеть АЗС. Стоимость сделки в пресс-сообщении не уточняется.
Olerex приобретает 45 АЗС Latvijas Nafta. Это уже четвертая сеть АЗС, которую Olerex приобрела в Латвии за последние два года. Olerex вышла на рынок топлива Латвии в августе 2021 года, купив заправочные станции KOOL Latvija, а затем в 2022 году приобрела станции Gotika Auto и Metro.
«Приобретение Latvijas Nafta – это следующий шаг в нашем долгосрочном плане развития по созданию ведущей топливной сети в Латвии», – сказал член правления Aqua Marina Антти Моппель.
«Latvijas Nafta – один из старейших брендов на латвийском топливном рынке. Мы прошли долгий путь от первых автозаправок в новой независимой Латвии до современной автозаправочной станции, и теперь мы передаем эстафету компании Olerex, которая продолжит расти и развивать наше творение», – пояснил Ринголдс Менсенс, член правление компании-собственника АЗС Latvijas Nafta компании East-West Transit, стоящей за сделкой.