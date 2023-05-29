В Эстонии на продажу выставлен целый порт

Волостной район Кяйна выставил на аукцион порт Мяннику на острове Кассари в деревне Орьяку.
Порт Мяннику в разрабатываемом общем плане волости Хийумаа указан как действующий порт, но не внесен в регистр портов, поэтому там можно возводить портовые сооружения. Для строительства зданий для других целей требуется детальная планировка, вносящая изменения в общий план. Также в объявлении о продаже говорится, что нужно запросить сокращение зоны, в которой строительство запрещено.
Площадь участка составляет 1831 квадратных метров. В порту Мяннику находится рыбацкий домик, построенный в 1969 году. Домик находится в плохом состоянии и не пригоден для постоянного использования.
Стартовая цена аукциона составляет 80 000 евро.