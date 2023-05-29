В Эстонии на продажу выставлен целый порт

Порт Мяннику в разрабатываемом общем плане волости Хийумаа указан как действующий порт, но не внесен в регистр портов, поэтому там можно возводить портовые сооружения. Для строительства зданий для других целей требуется детальная планировка, вносящая изменения в общий план. Также в объявлении о продаже говорится, что нужно запросить сокращение зоны, в которой строительство запрещено.