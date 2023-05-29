Сосед на дает покоя: на прошлой неделе истребители НАТО несколько раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой

В четверг истребители воздушной полиции НАТО вылетели на опознание и сопровождение российского самолета Ту-134. Он летел через международное воздушное пространство из Калининграда в основную часть России. Самолет летел без предоставленного заранее летного плана, с включенным транспондером и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Этот самолет сопровождали два истребителя Су-27, пролетевшие через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернувшиеся в нее. Они следовали без летного плана, с выключенными транспондерами и не поддерживали радиосвязь с региональными диспетчерами.

В субботу истребители НАТО вновь вылетели на опознание и сопровождение российского самолета "Ан-26". Он летел через международное воздушное пространство из основной части России в Калининградскую область. Транспортный самолет летел без плана полета, его транспондер был включен, он не поддерживал радиосвязь с местными диспетчерами.