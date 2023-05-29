Опрос: эстонские предприниматели обеспокоены возросшими ожиданиями по зарплате

Так, 69% эстонских предпринимателей выражают опасения по поводу покрытия возросших ожиданий по заработной плате, что значительно выше, чем в Латвии (58%) и Литве (52%).

В то же время в отчете подчеркивается, что почти половина (48%) эстонских предприятий рассматривают возможность принятия мер по сокращению расходов для решения многочисленных финансовых проблем и покрытия растущих расходов на персонал.

Наибольшую заинтересованность в этом проявляют крупные предприятия (56%), а также компании в таких секторах, как банковское дело и финансы (69%), телекоммуникации (64%) и страхование (62%).

В то же время лишь 32% латвийских предприятий и 36% литовских предприятий рассматривают сокращение расходов как стратегию преодоления экономических потрясений и экономического спада.

Эти цифры примерно соответствуют среднему по Европе показателю в 36%, что подчеркивает активный подход эстонских предприятий к повышению эффективности затрат.

«Растущая обеспокоенность эстонских предпринимателей по поводу удовлетворения возросших требований о повышении заработной платы свидетельствует об изменении экономической ситуации», — отмечает управляющий директор Intrum Baltics Илва Валейка.

Отчет Intrum также раскрывает более широкую тенденцию в Европе: с 2021 года доля предприятий, готовых пойти на сокращение расходов, выросла с 28% до 37%.

Подготовленный Intrum Европейский отчет о платежах за 2023 год — это инструмент, позволяющий получить представление о проблемах и возможностях, с которыми сталкиваются предприятия в Европе и ряде секторов.

Отчет основан на внешнем опросе, проведенном FT Longitude в 29 странах Европы. Всего в исследовании приняли участие 10 556 малых, средних и крупных компаний из 15 отраслей промышленности.

Респондентами были финансовые директора или другие лица, обладающие финансовыми знаниями компании, в которой они работают, и компании были выбраны случайным образом из базы данных B2B. Опрос проводился в период с ноября 2022 года по март 2023 года.