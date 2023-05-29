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Пойманный пьяным за рулем водитель автобуса лишился работы

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Полиция поймала в Маарду пьяного водителя автобуса.
Полиция поймала в Маарду пьяного водителя автобуса. Фото: twitter

В субботу полиция поймала в Маарду пьяного водителя автобуса. Сегодня автобусная компания Sebe заявила, что нарушитель лишился работы. 

«Вождение в состоянии алкогольного опьянения не может быть оправдано, поскольку это очень серьезное правонарушение. Водитель автобуса был уволен», - сказала Rus.Postimees представитель автобусной компании Sebe Рийна Нымм.

В субботу утром сотрудники полиции устроили в Маарду дорожный рейд, в рамках которого проверялась трезвость водителей. На проверку попал и водителя автобуса Sebe. «К сожалению выяснилось, что водитель ранее употребил алкоголь. Он был отстранен от управления автобусом, и в отношении него было возбуждено дело», - рассказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

Сам водитель автобуса объяснил полиции, что выпил в пятницу вечером и утром чувствовал себя в состоянии сесть за руль.

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