Пойманный пьяным за рулем водитель автобуса лишился работы

«Вождение в состоянии алкогольного опьянения не может быть оправдано, поскольку это очень серьезное правонарушение. Водитель автобуса был уволен», - сказала Rus.Postimees представитель автобусной компании Sebe Рийна Нымм.

В субботу утром сотрудники полиции устроили в Маарду дорожный рейд, в рамках которого проверялась трезвость водителей. На проверку попал и водителя автобуса Sebe. «К сожалению выяснилось, что водитель ранее употребил алкоголь. Он был отстранен от управления автобусом, и в отношении него было возбуждено дело», - рассказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.