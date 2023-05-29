«Чей Крым?» ⟩ Вид на жительство в Литве можно получить только с согласия спецслужбы

После вторжения России в Украину Департамент миграции Литвы объявил, что иностранцев, подающих заявление на получение вида на жительство, могут попросить заполнить специальную анкету. Вопросы будут касаться их мнения о войне и политике России. Ответы будут проверяться разведывательным управлением Литвы (VSD).