Расширение полигона Нурсипалу: правительство приняло важное решение

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в соответствии с проектом планируется увеличить дотации самоуправлений и выделить разовую инвестиционную субсидию в размере 10 млн евро четырем местным самоуправлениям, территориально связанным с полигоном в Нурсипалу. Всего в ближайшие годы в Вырумаа, где находится полигон, будет направлено около 200 миллионов евро оборонных инвестиций.

«Сложная ситуация в сфере безопасности требует усиления обороноспособности Эстонии, важной частью которой являются полигоны. Наша цель – найти баланс в развитии Нурсипалу и других полигонов, чтобы смягчить сопутствующие этому процессу эффекты, – сказал Ханно Певкур. – Мы очень благодарны местным жителям за их сотрудничество и вклад в государственную оборону».

Пакет состоит из трех компенсационных мероприятий.

Это выплата местным самоуправлениям более крупной, чем раньше, компенсации за постоянный дискомфорт, сумма которой рассчитывается, исходя из оказавшейся в зоне дискомфорта территории и количества жилых помещений, расположенных на этой территории. Субсидия выплачивается местному самоуправлению, на территории которого находится полигон и окружающая его зона, в зависимости от характера полигона, на расстоянии до четырех километров от границы полигона, если на попадающей в зону дискомфорта территории имеются внесенные в Строительный регистр жилые помещения.

Расширяется и круг получателей пособий: отмеченным выше условиям соответствуют 16 самоуправлений - волость Алутагузе, волость Ания, волость Антсла, волость Кадрина, волость Кийли, волость Куусалу, волость Ляэне-Харью, город Нарва-Йыэсуу, город Пярну, город Рыуге, волости Саарде, волости Саку, волости Тапа, волости Тойла, город Выру и волость Выру.

В общей сложности сумма, выплачиваемая местным самоуправлениям, будет увеличиваться более чем на один миллион евро каждый год, с нынешних 292 000 евро до 1,35 миллиона евро.