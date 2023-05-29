Жители эстонского города остались без электричества

В центре города электричество было восстановлено примерно через пятнадцать минут, в то время как более 600 домов в районе Улейыэ до сих пор остаются без электричества.

По словам руководителя отдела коммуникаций Elektrilevi Кристи Рейланд, причиной отключения стали земляные работы, проводимые независимо от Elektrilevi, в ходе которых были повреждены два кабеля.