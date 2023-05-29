Жители эстонского города остались без электричества

Сегодня в 12:30 более 1200 потребителей из города Пярну остались без электричества.
В центре города электричество было восстановлено примерно через пятнадцать минут, в то время как более 600 домов в районе Улейыэ до сих пор остаются без электричества.
По словам руководителя отдела коммуникаций Elektrilevi Кристи Рейланд, причиной отключения стали земляные работы, проводимые независимо от Elektrilevi, в ходе которых были повреждены два кабеля.
По словам Рейланд, Elektrilevi пытается быстро восстановить энергоснабжение клиентов, оставшихся без электричества. «Мы смогли добиться этого для некоторых потребителей посредством переключения», - сказала она, добавив, что уже ведутся работы по ремонту кабеля.