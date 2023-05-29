Изнасилование посетительницы бара: дело сдвинулось с мертвой точки

Как пояснил советник прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкявичюс, Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 40-летнего мужчину в изнасиловании женщины в пайдеском баре в мае 2022 года. «На предварительном заседании было установлено время заседаний, и суд решит, будет процесс закрытым или публичным», - сказал он ранее.