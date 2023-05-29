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Изнасилование посетительницы бара: дело сдвинулось с мертвой точки

rus.postimees.ee
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Изнасилование. Фото иллюстративное.
Изнасилование. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении известного музыкального продюсера и диджея по статье об изнасиловании. Дело рассматривалось в Пайдеском здании суда на прошлой неделе.

Как пояснил советник прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкявичюс, Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 40-летнего мужчину в изнасиловании женщины в пайдеском баре в мае 2022 года. «На предварительном заседании было установлено время заседаний, и суд решит, будет процесс закрытым или публичным», - сказал он ранее.

Пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Хеди Таммелехт сообщила на этой неделе, что суд решил объявить судебный процесс по этому делу полностью закрытым. «Также взят в производство гражданский иск потерпевшей о возмещении морального ущерба», - добавила она.

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