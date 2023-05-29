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Латвия премирует свою хоккейную сборную по хоккею шестизначной суммой

rus.postimees.ee
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Латыши празднуют победу над канадской сборной.
Латыши празднуют победу над канадской сборной. Фото: IMAGO/Jussi Nukari

На чемпионате мира по хоккею Латвия в дополнительное время обыграла США со счетом 4:3, хотя за считаные минуты до завершения основного времени счет на табло показывал 2:3. Это первая медаль, завоеванная нашими соседями на ЧМ по хоккею за всю историю страны.

Героем латышей стал защитник Кристьянс Рубиньш, который забил решающую шайбу и сравнял счет 3:3. Стоит отметить, что этот бронзовый матч был всего лишь четвертой игрой Рубиньша на этом чемпионате мира и до этого момента он не набрал ни одного результативного очка.

В случае государственной премии нужно иметь в виду, что эта сумма предназначена для всей сборной, а не только для игроков. По данным, опубликованным на домашней страничке чемпионата мира, Латвию на турнире представляли 25 игроков плюс восемь человек персонала, среди которых главный тренер, пять помощников, один исполнительный руководитель и один видеотренер.

И хотя львиная доля ассистентов – латыши, среди помощников тренера был и финн Петтери Нуммелин. Он один из хоккеистов высшего уровня, который стал чемпионом мира с Финляндией в 1995 году. В общей сложности он выиграл со сборной семь медалей чемпионата мира, также входил в состав команды, завоевавшей серебро на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Стоит напомнить, что Латвия вырвалась из своей подгруппы лишь в последнем туре, когда в решающем матче группы В они со счетом 4:3 обыграли Швейцарию, которая ранее не проиграла ни одного матча. В четвертьфинале Латвия обыграла Швецию, а уже находясь в четверке сильнейших, проиграли Канаде.

В финале Канада встретится с Германией, матч начнется в 20.00 по эстонскому времени.

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