«Нет, мы не станем закрывать магазин и устраивать финальную распродажу тоже не будем. Мы не обанкротились», - вынуждена снова и снова отвечать директор магазина «Анна» Лайне Халлика людям, ежедневно задающим вопросы о судьбе магазина. Несмотря на то, что с прошлой осени шоссе с оживленным движением больше не проходит мимо сельского магазина, для торговой точки смертным приговором это не стало.

Во вторник, во время обеда, перед магазином «Анна» припарковано несколько автомобилей, а в самом магазине на удивление много покупателей. Здесь и рабочие с близлежащих окрестностей, которые приходят за супом или гамбургером, и местные жители, которые покупают газеты и прохладительные напитки, и те, кто, проезжая мимо, зашел за чашкой кофе и пирожками. «Это срез нашей основной клиентуры», - добродушно комментирует Халлика.