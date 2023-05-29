В Таллинне появилось более тридцати общественных кранов с питьевой водой

В этом году Tallinna Vesi установила дополнительные общественные краны на велодроме Пирита, в Нымме на улице Кюльмаллика и у Палдиского шоссе.

Точное расположение кранов можно найти на сайте Tallinna Vesi.

В дополнение к общественным кранам на многих массовых мероприятиях в Эстонии можно будет найти цистерны с бесплатной свежей питьевой водой. В сотрудничестве с Tallinna Vesi чистую воду из-под крана также предлагают многие столичные кафе и рестораны.

Руководитель отдела экологии и устойчивого развития Прийт Каппак подтвердил, что сотрудники Tallinna Vesi регулярно берут пробы воды по всему городу: «Из 800 проб воды, взятых в этом году, 100% соответствовали высоким стандартам качества питьевой воды».

Общественными кранами с питьевой водой можно пользоваться в летний период, когда нет риска их замерзания.

Каппак отметил, что общественные краны с питьевой водой установлены уже несколько сезонов и пользуются большой популярностью. В некоторых пунктах также есть отдельные миски с питьевой водой для домашних животных. «Согласно опросам, почти 90 процентов конечных пользователей Tallinna Vesi пьют воду из-под крана, или около 425 000 человек. Чем чаще мы выбираем воду из-под крана, тем мы экологичнее», - сказал Каппак.