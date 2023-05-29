Эверест 70 лет спустя. Дети первопроходцев вспоминают подвиг родителей

Но фотографии самого Хиллари на вершине не было.

«Отец в шутку говорил, что Тенцинг до восхождения не держал в руках фотоаппарат, и вершина Эвереста - вряд ли лучшее место, чтобы начать учиться фотографировать», - вспоминает Питер.

Когда Питер и Джамлинг сами поднялись на Эверест, они лучше поняли, через что пришлось пройти их отцам.

«Я впервые поднялся на Эверест в 1990 году. Я просто не мог перестать думать об отце. Когда я дошел до "ступени Хиллари", я увидел то, что видел мой отец почти 40 лет назад. Я чувствовал все то же самое. Меня захлестнули эмоции», - сказал Питер в интервью Би-би-си.

Джамлинг поднялся на вершину в 1996 году по религиозным и личным причинам.

И он, и его отец - шерпы, этническая группа родом из Тибета. Шерпы - отличные альпинисты, а с Гималаями их связывают еще и духовные узы.

«Для меня это было больше похоже на паломничество. Я хотел проникнуться нашей религией и обычаями и понять, через что прошел мой отец».

Толпы альпинистов

Джамлинга Тенцинга Норгея растущее число альпинистов не радует - он считает, что дух первых восхождений постепенно теряется. Фото: Getty Images

Поскольку каждый год на вершину поднимается множество людей, ни Питер, ни Джамлинг никогда не испытывали ничего похожего на почти мистическое поклонение - в отличие от своих отцов-первопроходцев.