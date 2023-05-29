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Майкл Джордан выложил миллионы, чтобы приобрести спорткар, разгоняющийся до 500 км/ч

rus.postimees.ee
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Майкл Джордан.
Майкл Джордан. Фото: STREETER LECKA

Если в бытность игроком Майкл Джордан буквально летал по баскетбольной площадке, то сейчас, в возрасте 60 лет, он для скорости пользуется четырхколесным транспортом.

Считающийся лучшим баскетболистом всех времен Джордан решил немного побаловать себя и приобрел суперкар Hennessey Venom F5 Roadster. И хотя шестикратный чемпион НБА выложил за эту игрушку три миллиона долларов (примерно 2,8 млн евро), машина полностью оправдывает свою стоимость.

Venom F5 Roadster считается самым быстрым и мощным родстером в мире. Он получил тот же, что у купе, 6,6-литровый турбированный V8 по имени Fury («Ярость»), развивающий 1844 л.с. и 1617 Нм. До 100 километров машина разгоняется за 2,6 секунды, предельная скорость составляет около 500 километров в час. Всего выпущено 30 таких автомобилей, каждый стоимостью 3 млн долларов.

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