Майкл Джордан выложил миллионы, чтобы приобрести спорткар, разгоняющийся до 500 км/ч

Считающийся лучшим баскетболистом всех времен Джордан решил немного побаловать себя и приобрел суперкар Hennessey Venom F5 Roadster. И хотя шестикратный чемпион НБА выложил за эту игрушку три миллиона долларов (примерно 2,8 млн евро), машина полностью оправдывает свою стоимость.

Venom F5 Roadster считается самым быстрым и мощным родстером в мире. Он получил тот же, что у купе, 6,6-литровый турбированный V8 по имени Fury («Ярость»), развивающий 1844 л.с. и 1617 Нм. До 100 километров машина разгоняется за 2,6 секунды, предельная скорость составляет около 500 километров в час. Всего выпущено 30 таких автомобилей, каждый стоимостью 3 млн долларов.