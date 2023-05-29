Водитель в зоне с ограничением в 30 км/ч мчался со скоростью 95 км/ч

«К сожалению, один водитель не посчитал важными знаки ограничения скорости в зоне обслуживания дорог и двигался на дороге с новым покрытием в зоне с ограничением в 30 км/ч со скоростью 95 км/ч», - сказал руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар.

Он подчеркнул, что соблюдение установленного на объектах с покрытием скоростного режима очень важно для всех нас, поскольку обеспечивает качество и долгосрочную сохранность дороги.

«Также когда мы придерживаемся скоростного режима на таких участках дорог, мы камнями, летящими из-под наших колес, не повреждаем транспортные средства других участников дорожного движения», - добавил он.