Наконец-то: эстонские продавцы газа обещают снизить цены

По словам крупнейших продавцов газа в Эстонии Eesti Gaas и Alexela, снижение цен на газ на голландской бирже TTF летом коснется эстонских потребителей.

В конце прошлой недели цена газовых фьючерсов на голландской газовой бирже упала ниже 24 евро за мегаватт-час, что является самым низким ценовым уровнем со второй половины 2021 года. При этом в августе прошлого года уровень цен достиг почти 340 евро.

«В мае цена бытового газа составляет 0,68 евро за кубометр, а с 1 июня - 0,63 евро. Мы видим, что с июля можем принести потребителю еще большую выгоду от падающего рынка газа», - сказал BNS руководитель энергетического портфеля Alexela Кальви Ныу и добавил, что, скорее всего июльская цена на газ станет известна на этой неделе.

Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Eesti Gaas Керсти Тумм также сказала, что, исходя из сегодняшних прогнозов цен в Европе, рыночная цена на газ в летние месяцы снизится. «На цену влияет теплая погода и налаживание поставок, газ распределяется и резервуары быстро заполняются в Европе. Согласно прогнозам, осенью и зимой цены снова будут выше. Средняя цена TTF на предстоящий отопительный период находится на уровне 45 евро за мегаватт-час», - прокомментировала Тумм.