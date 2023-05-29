Самоуправление в беде: из-за плохой репутации не удается найти чиновников

На заседаниях волостного собрания Пыхья-Сакала неоднократно поднимался вопрос: в местном самоуправлении не хватает чиновников, потому что у волости плохая репутация, а нынешние сотрудники работают на грани выгорания, что мешает управлению и развитию местного самоуправления.
«У меня больше нет сил заниматься поисками персонала», - сказала вице-старейшина Кайе Тообал, отвечая на вопрос члена собрания Прийта Тообала о ходе поиска чиновника по культуре и образованию. В этой области в местном самоуправлении работает только сама вице-старейшина, которой приходится выполнять всю работу в одиночку.