Самоуправление в беде: из-за плохой репутации не удается найти чиновников

«У меня больше нет сил заниматься поисками персонала», - сказала вице-старейшина Кайе Тообал, отвечая на вопрос члена собрания Прийта Тообала о ходе поиска чиновника по культуре и образованию. В этой области в местном самоуправлении работает только сама вице-старейшина, которой приходится выполнять всю работу в одиночку.

На самом деле, Кайе Тообал была довольно близка к тому, чтобы найти нового чиновника, но незадолго до вступления в должность кандидату сделали еще одно предложение, и тот выбрал другое место работы. Вице-старейшина сказала, что причина кроется в плохой репутации волости Пыхья-Сакала. Если кандидат подает несколько заявок и ему поступает другое предложение, помимо предложения от волости Пыхья-Сакала, он предпочитает пойти работать в иное место.