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Самоуправление в беде: из-за плохой репутации не удается найти чиновников

Марко Суурмяги
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Кайе Тообал и Карел Тельп.
Кайе Тообал и Карел Тельп. Фото: Elmo Riig

На заседаниях волостного собрания Пыхья-Сакала неоднократно поднимался вопрос: в местном самоуправлении не хватает чиновников, потому что у волости плохая репутация, а нынешние сотрудники работают на грани выгорания, что мешает управлению и развитию местного самоуправления.

«У меня больше нет сил заниматься поисками персонала», - сказала вице-старейшина Кайе Тообал, отвечая на вопрос члена собрания Прийта Тообала о ходе поиска чиновника по культуре и образованию. В этой области в местном самоуправлении работает только сама вице-старейшина, которой приходится выполнять всю работу в одиночку.

На самом деле, Кайе Тообал была довольно близка к тому, чтобы найти нового чиновника, но незадолго до вступления в должность кандидату сделали еще одно предложение, и тот выбрал другое место работы. Вице-старейшина сказала, что причина кроется в плохой репутации волости Пыхья-Сакала. Если кандидат подает несколько заявок и ему поступает другое предложение, помимо предложения от волости Пыхья-Сакала, он предпочитает пойти работать в иное место.

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