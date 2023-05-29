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Производители оружия смогут открывать предприятия в свободных экономических зонах Литвы

BNS
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Президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: NICOLAS MESSYASZ/SIPA

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к Закону об основах свободных экономических зон, разрешающие предприятиям оборонной промышленности и промышленности безопасности работать в свободных экономических зонах (СЭЗ). Эта деятельность была запрещена с 1995 года.

По словам президента, это будет способствовать привлечению отечественных и иностранных инвестиций в отрасли с более высокой добавленной стоимостью, а также диверсификации и повышению конкурентоспособности литовской экономики.

«Снятие почти трехлетнего ограничения на развитие оборонной и промышленности и промышленности безопасности в свободных экономических зонах открывает новый экономический потенциал», – сказал Науседа для пресс-релиза президентского офиса.

Президент надеется, что к осенней сессии Сейма будет подготовлен закон, регулирующий оборонную промышленность и инновации, а также пересмотрены и усовершенствованы процедуры лицензирования и сертификации.

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