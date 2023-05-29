Производители оружия смогут открывать предприятия в свободных экономических зонах Литвы

По словам президента, это будет способствовать привлечению отечественных и иностранных инвестиций в отрасли с более высокой добавленной стоимостью, а также диверсификации и повышению конкурентоспособности литовской экономики.

«Снятие почти трехлетнего ограничения на развитие оборонной и промышленности и промышленности безопасности в свободных экономических зонах открывает новый экономический потенциал», – сказал Науседа для пресс-релиза президентского офиса.