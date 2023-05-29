Производители оружия смогут открывать предприятия в свободных экономических зонах Литвы

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к Закону об основах свободных экономических зон, разрешающие предприятиям оборонной промышленности и промышленности безопасности работать в свободных экономических зонах (СЭЗ). Эта деятельность была запрещена с 1995 года.
По словам президента, это будет способствовать привлечению отечественных и иностранных инвестиций в отрасли с более высокой добавленной стоимостью, а также диверсификации и повышению конкурентоспособности литовской экономики.
«Снятие почти трехлетнего ограничения на развитие оборонной и промышленности и промышленности безопасности в свободных экономических зонах открывает новый экономический потенциал», – сказал Науседа для пресс-релиза президентского офиса.
Президент надеется, что к осенней сессии Сейма будет подготовлен закон, регулирующий оборонную промышленность и инновации, а также пересмотрены и усовершенствованы процедуры лицензирования и сертификации.