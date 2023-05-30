АЛЕКСЕЙ СЕРОВ ⟩ Зачем нарвитянину эстонский язык? Очень личная история

Эстонский трудно было выучить и в Палдиски

Учась в институте, я поселился в городе Палдиски. Долгое время там располагался военный гарнизон, откуда с приходом военных выселили значительную часть местных жителей. Удивительно, но в начале 1990-х в городе не было эстонской школы. К слову сказать, на момент восстановления независимости в нем проживало чуть больше сотни граждан Эстонии.

В 1992 году моя старшая дочь пошла в первый класс. Можно сказать, что ей повезло, так как в этот год в начальной школе был создан экспериментальный класс. Преподавание в нем велось на эстонском языке. В этом классе было меньше десятка учеников. Ребят по языковому принципу можно было бы пропорционально разделить на три группы. Первая - дети из двуязычных семей, вторая - из эстоноязычных, и последняя - дети из семей, где совсем не говорили на эстонском языке.

После ухода военных из Палдиски искусственно был создан приток эстонцев в город. Магнитом для эстоноязычного населения служили бесплатно выдаваемые квартиры, оставленные военными. Из года в год количество эстонцев в городе увеличивалось. Настал момент, когда учебное заведение, где училась моя дочь, было реформировано, и, наконец, в Палдиски появилась эстонская школа.