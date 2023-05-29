Мэр Выру: меры поддержки Нурсипалу не означают, что мы изменим свое мнение

Согласно пакету мер, город Выру также начнет получать дотацию за постоянный дискомфорт, что означает около 150 000 евро в год для города, единовременную инвестиционную дотацию в размере трех миллионов евро и 50-процентное участие государства в поддержке финансирования для местных жителей.

По мнению мэра Выру Кальви Кыва, эти меры не слишком способствуют уменьшению негативных последствий, которые принесет собой расширение полигона для города Выру.

«Меры поддержки не означают, что мы каким-либо образом изменим свои взгляды на расширение полигона Нурсипалу. Я по-прежнему считаю, что обязательным условием расширения является проведение всесторонних социально-экономических и экологических экспертиз. Бюджет самоуправления получит лишь некоторое облегчение, но это далеко не компенсирует потенциальное ухудшение качества жизни жителей Выру», - сказал Кыва.

Кыва заявил, что его беспокоит будущее городского бюджета. «Военнослужащие и солдаты из-за рубежа не восполнят его, и налоговые поступления благодаря им не увеличатся. Придется, например, в связи с расширением полигона Нурсипалу привезти в Выру учреждения», - сказал мэр.