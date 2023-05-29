Выборы в Турции. Что обещает Западу очередная победа Эрдогана

Огромное количество людей стекалось к его построенному на заказ президентскому дворцу с 1 000 с лишним комнат, который его соперник обещал в случае победы передать в общественное пользование.

«Это настоящее благословление, что наш президент снова руководит нами, - сказала 50-летняя Хатидже Дуран, широко улыбаясь под платком. - Нет другого чувства сильнее этого. Пусть мир услышит это. Он - лидер, который бросил вызов всему миру и преподал всему миру урок».

Это ключевая часть его привлекательности: Эрдоган - сильный лидер, султан нашего времени, который не склоняет голову ни перед кем, отмечает обозреватель Би-би-си в Анкаре Орла Герин.

Выборы показали, что многие в Турции предпочитают сильного лидера хорошему, считает она.

Во время президентской кампании в Турции в западных столицах хранили молчание, втайне надеясь, что 20-летнее правление Реджепа Тайипа Эрдогана все же закончится. Но его победа поставила западные страны в непростое положение, говорят эксперты.

Важный союзник

О глобальном стратегическом значении Турции, которое резко возросло на фоне войны в Украине, можно судить по количеству мировых лидеров, которые поспешили поздравить Эрдогана с победой на выборах в воскресенье вечером.

Одним из первых оказался президент России Владимир Путин, по обыкновению не ставший дожидаться официального объявления результатов. По его словам, причина победы Эрдогана - это его «независимая внешняя политика».

Беспилотники Bayraktar турецкого производства, поставленные в Украину, помогли Киеву оттеснить вторгшиеся российские войска в первые несколько месяцев войны. Фото: PPO/REUTERS