Ребенок решил подзаработать летом: что делать, чтобы первый опыт работы оставил только хорошие впечатления?

Руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Марк Мялтер в первую очередь рекомендует родителям провести вместе со своим ребенком предварительную работу, проверив благонадежность работодателя. «Проверку благонадежности можно начать с веб-страницы компании и социальных сетей, а также введя название компании в поисковике Google. Нелишним будет заглянуть в электронный коммерческий регистр, на веб-страницу teatmik.ee и в общедоступные базы данных на веб-странице Налогово-таможенного департамента», - поясняет Мялтер.

Следует обратить внимание на то, есть ли у компании регистрационный код, на деятельность в какой сфере у нее есть лицензия, как давно существует компания и есть ли у нее задолженности. Кроме того, необходимо изучить вопрос уплаты социального налога - платит ли его компания своевременно и стабильно.

Стоит насторожиться, если рабочее место кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. В этом случае можно столкнуться с мошенничеством. Например, если за простую работу предлагается несоразмерно большая зарплата, бесплатное проживание и различные другие льготы. «Обратите внимание на то, где опубликовано предложение о работе, и узнайте о благонадежности потенциального работодателя», - советует Мялтер.

Фундаментом трудовых отношений является договор