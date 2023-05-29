Касса по безработице: такого низкого количества вакансий не было давно

Специалист по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль подтвердил, что количество вакансий в Эстонии упало до того же уровня, что было в 2018 и 2019 годах.

«В первой половине прошлого года было рекордно высокое количество предложений о работе, в этом году количество предложений было значительно меньше, но не таким низким, как в первые месяцы коронакризиса. Первая половина мая вызывает некоторое беспокойство - новых предложений о работе меньше, чем в предыдущие месяцы. Меньше предложений в сельском хозяйстве и промышленности», - сказал он.

Кооль отметил, что у него есть рекомендация для соискателей - можно устроиться на работу, которая не совсем является работой мечты, ждать сейчас идеального предложения бесполезно. «И многие люди действительно осознали это. Это очень разумное поведение, потому что сейчас вакансий значительно меньше, чем весной прошлого года, поэтому соискатель должен быть активным, предприимчивым и быстрым», - сказал он.