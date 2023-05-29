Департамент здоровья не признал безопасной питьевую воду в одной из эстонских деревень

Департамент здоровья еще не признал питьевую воду в деревне Лаэва в Тартумаа безопасной, и жители вынуждены кипятить воду из-под крана или привозить воду автоцистерной.
На прошлой неделе в предприятии водоснабжения Emajõe Veevärk сообщили, что в пробах воды в деревне Лаэва обнаружены частицы бактерий группы кишечной палочки, поэтому пить ее небезопасно.
По словам старейшины Тартуской волостия Ярно Лаура, Emajõe Veevärk доставляет чистую воду автоцистерной в центр деревни Лаэва, и жители при необходимости могут набрать воду для приготовления пищи или для питья.
«Насколько я знаю, причина в том, что Департамент здоровья еще не получил результаты повторных анализов, - сказал Лаур. - До тех пор, пока пробы не будут признаны безопасными, актуальны те же инструкции, что и на прошлой неделе. Воду необходимо кипятить перед употреблением, в том числе и для приготовления пищи, или следует использовать воду из автоцистерны».
Как отметил на прошлой неделе член правления Emajõe Veevärg Андрес Арухейна, колиформные бактерии не являются коли-бактериями, но для снижения рисков жителям все же необходимо кипятить воду перед употреблением - до ее прозрачности.