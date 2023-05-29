Департамент здоровья не признал безопасной питьевую воду в одной из эстонских деревень

По словам старейшины Тартуской волостия Ярно Лаура, Emajõe Veevärk доставляет чистую воду автоцистерной в центр деревни Лаэва, и жители при необходимости могут набрать воду для приготовления пищи или для питья.

«Насколько я знаю, причина в том, что Департамент здоровья еще не получил результаты повторных анализов, - сказал Лаур. - До тех пор, пока пробы не будут признаны безопасными, актуальны те же инструкции, что и на прошлой неделе. Воду необходимо кипятить перед употреблением, в том числе и для приготовления пищи, или следует использовать воду из автоцистерны».