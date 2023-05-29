«Новости в 7» за 29 мая: известия с фронтов Украины, испорченный мемориал на Гренадерской горке, реставрация Башни Давида и любовь тренера и чемпионки

Сегодня в выпуске:

- По сообщению руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко, ночью Киев подвергся комбинированной атаке беспилотных летательных аппаратов и ракет. О ситуации в Украине на данный момент - в нашем сюжете.

- Новости Эстонии: партия ЭКРЕ подала более тысячи поправок к законопроектам по повышению налогов, на какие проекты получат почти стол миллионов евро крупнейшие города страны и где в Таллинне летом можно получить бесплатную питьевую воду?

- Неизвестные вандалы нанесли повреждения мемориалу памяти жертв Второй мировой войны в Ида-Вирумаа. Как это произошло и почему местные власти оставили все как есть, разбирался наш региональный корреспондент

- В Иерусалиме спустя 3 года реставрационных работ открыла свои двери знаменитая Башня Давида, одна из древних крепостей Святого города. В какую сумму обошлась реставрация и на что были потрачены деньги - в нашем сюжете.

- Мировые новости: итоги выборов в Турции, что угрожает Тайваню и почему воды Гранд-канала в Венеции окрасились в зеленый цвет.

- В истории о любви между тренером таллиннского клуба «Sparta» и его подопечной, которую он превратил в настоящую чемпионку по фитнесу, разбиралась наша корреспондент.