Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 29 мая: известия с фронтов Украины, испорченный мемориал на Гренадерской горке, реставрация Башни Давида и любовь тренера и чемпионки
Сегодня в выпуске:
- По сообщению руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко, ночью Киев подвергся комбинированной атаке беспилотных летательных аппаратов и ракет. О ситуации в Украине на данный момент - в нашем сюжете.
- Новости Эстонии: партия ЭКРЕ подала более тысячи поправок к законопроектам по повышению налогов, на какие проекты получат почти стол миллионов евро крупнейшие города страны и где в Таллинне летом можно получить бесплатную питьевую воду?
- Неизвестные вандалы нанесли повреждения мемориалу памяти жертв Второй мировой войны в Ида-Вирумаа. Как это произошло и почему местные власти оставили все как есть, разбирался наш региональный корреспондент
- В Иерусалиме спустя 3 года реставрационных работ открыла свои двери знаменитая Башня Давида, одна из древних крепостей Святого города. В какую сумму обошлась реставрация и на что были потрачены деньги - в нашем сюжете.
- Мировые новости: итоги выборов в Турции, что угрожает Тайваню и почему воды Гранд-канала в Венеции окрасились в зеленый цвет.
- В истории о любви между тренером таллиннского клуба «Sparta» и его подопечной, которую он превратил в настоящую чемпионку по фитнесу, разбиралась наша корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 29 мая.