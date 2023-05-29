По данным портала, российский самолет пролетел через воздушное пространство Эстонии. В министерстве говорят, что это ошибка

По данным портала Flightradar24, Boeing-737, вылетевший из Нижнего Новгорода, сегодня днем ​​пролетел через воздушное пространство Эстонии и взял курс на Калининград.

Канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас сообщил сегодня вечером Postimees, что, по данным Lennuliiklustenindus AS, это ошибка Flightradar24 и сегодня такого рейса не было. «Такое происходит время от времени», - сказал Кунингас.