Согласно данным портала Flightradar24, сегодня в воздушном пространстве Эстонии пролетел самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines. В Министерстве экономики и коммуникаций заявили, что это ошибка.
По данным портала, российский самолет пролетел через воздушное пространство Эстонии. В министерстве говорят, что это ошибка
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По данным портала Flightradar24, Boeing-737, вылетевший из Нижнего Новгорода, сегодня днем пролетел через воздушное пространство Эстонии и взял курс на Калининград.
Канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас сообщил сегодня вечером Postimees, что, по данным Lennuliiklustenindus AS, это ошибка Flightradar24 и сегодня такого рейса не было. «Такое происходит время от времени», - сказал Кунингас.
Nordwind Airlines - российская авиакомпания со штаб-квартирой в Москве.
Известно, что Евросоюз запретил полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС из-за войны в Украине.