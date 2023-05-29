Российский самолет пролетел через воздушное пространство Эстонии вопреки санкциям

Несмотря на введенные против России санкции, сегодня в воздушном пространстве Эстонии пролетел самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines.
По данным портала Flightradar24, Boeing-737, вылетевший из Нижнего Новгорода, сегодня днем пролетел через воздушное пространство Эстонии и взял курс на Калининград.
Nordwind Airlines - российская авиакомпания со штаб-квартирой в Москве.
Известно, что Евросоюз запретил полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС из-за войны в Украине.
Postimees ждет комментария Министерства экономики и коммуникаций по поводу рейса.