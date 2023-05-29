Российский самолет пролетел через воздушное пространство Эстонии вопреки санкциям

Российский самолет прошел через воздушное пространство Эстонии, несмотря на санкции.

По данным портала Flightradar24, Boeing-737, вылетевший из Нижнего Новгорода, сегодня днем ​​пролетел через воздушное пространство Эстонии и взял курс на Калининград.