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Российский самолет пролетел через воздушное пространство Эстонии вопреки санкциям

Свен Рандлайд
, журналист
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Самолет Nordwind Airlines.
Самолет Nordwind Airlines. Фото: www.nordwindairlines.ru

Несмотря на введенные против России санкции, сегодня в воздушном пространстве Эстонии пролетел самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines.

Российский самолет прошел через воздушное пространство Эстонии, несмотря на санкции.
Российский самолет прошел через воздушное пространство Эстонии, несмотря на санкции. Фото: Kuvatõmmis Flightradar24 lehelt

По данным портала Flightradar24, Boeing-737, вылетевший из Нижнего Новгорода, сегодня днем ​​пролетел через воздушное пространство Эстонии и взял курс на Калининград.

Nordwind Airlines - российская авиакомпания со штаб-квартирой в Москве.

Известно, что Евросоюз запретил полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС из-за войны в Украине.

Postimees ждет комментария Министерства экономики и коммуникаций по поводу рейса.

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