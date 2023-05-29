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Президент Уганды подписал закон с новыми репрессиями против ЛГБТ – вплоть до смертной казни

BBC News Русская служба
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BBC
Угандийские депутаты решили принять новый репрессивный закон назло давлению Запада.
Угандийские депутаты решили принять новый репрессивный закон назло давлению Запада. Фото: AFP

Президент Уганды Йовери Мусевени подписал законопроект под официальным названием «Антигомосексуальный акт», ужесточающий ранее установленные в стране наказания за однополые отношения вплоть до смертной казни. По сравнению с первой версией из него исключили наказание за самоидентификацию представителей ЛГБТК. 

По сравнению с первой версией, принятой угандийским парламентом в марте, из закона исчезла уголовная ответственность за гендерную идентичность, отличную от гетеросексуальной, чего не было ни в каких странах в мире, даже жестко преследующих гомосексуалов.

Депутаты немного отредактировали закон по просьбе президента, но большинство репрессивных положений в нем сохранилось.

Свою неуступчивость депутаты объясняли необходимостью не поддаваться давлению Запада. США, один из крупнейших торговых партнеров Уганды, и правда грозили Кампале «экономическими последствиями» в случае принятия закона.

В частности, в законе, подписанном Мусевени, установлены следующие наказания:

  • Пожизненное заключение за однополый секс
  • 20 лет тюрьмы за «пропаганду гомосексуальности»
  • До 10 лет за «покушение к совершению однополых актов»
  • Вводится новый состав преступления - «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах». Это включает заражение неизлечимым заболеванием, таким как ВИЧ/СПИД, путем однополого секса и однополые контакты с несовершеннолетним или лицом с инвалидностью. За такие действия предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Любые формы однополых отношений в стране новым законом запрещаются, как запрещается и любая деятельность, направленная на их поощрение или признание. Это касается и однополых браков.

Для СМИ или неправительственных организаций, ведущих такую деятельность, предусмотрены штрафы и приостановка их функционирования.

Профильные агентства ООН заявили, что новый закон серьезно затруднит борьбу с ВИЧ в Уганде.

«Стигма и дискриминация, связанная с принятием этого акта, уже привели к сокращению доступа к профилактическим и лечебным услугам», - сказано UNAIDS, Чрезвычайного плана президента США для помощи больным СПИДом и Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

BBC
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