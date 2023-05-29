Избирком: голосование по мобильному телефону несет в себе слишком много рисков

Приложения для голосования с помощью смартфона уже разрабатываются, но их использование вряд ли будет одобрено к выборам в Европейский парламент в 2024 году из-за рисков безопасности. Основная проблема связана с компанией Apple, действия которой при распространении приложения нельзя контролировать, пишет Rus.ERR.