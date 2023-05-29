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ПОЛИТОЛОГ ⟩ Почему Пригожин может критиковать Кремль?

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Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин. Фото: Kuvatõmmis videost
  • Большинство россиян не знают Евгения Пригожина
  • Интервью с Пригожиным вышло за привычные рамки
  • Может быть несколько объяснений безнаказанности Пригожина

Политолог Кармо Тююр рассуждает о том, почему лидеру ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину позволено громко критиковать Кремль.

Евгений Пригожин не нуждается в особом представлении, по крайней мере для тех, кто следит за захватнической войной России в Украине. Почему я называю ее захватнической? А просто потому, что, если отбросить всякую риторику и крупные геополитические потрясения, то до сих пор Россия присвоила примерно около 20 процентов территории Украины.

Одной из самых ярких составляющих этой захватничкской войны, несомненно, является группа бандитов под названием «Вагнер» и ее главарь Пригожин. Человек, имеющий высший уровень «крыши» в российских условиях и которому дано разрешение на убийство (если цитировать один из известных фильмов о Бонде), по крайней мере, за пределами страны. Убивайте в промышленных количествах и используя практически всю имеющуюся военную технику.

В качестве своего рода парадокса следует признать, что даже российская аудитория не очень хорошо знает Пригожина. Объяснение этому простое - большинство россиян воспринимают государственные СМИ как единственный источник информации, а о Пригожине в них говорят не очень много. Например, за пять месяцев этого года имя Евгения Пригожина всего трижды упоминалось в «Российской газете», официальном голосе страны (вдвое меньше, чем, например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин).

Конечно, и «Вагнер», и Евгений Пригожин очень известны в узких кругах, особенно в среде российских так называемых военных корреспондентов/блогеров, но это все же меньшинство. Воинственных и яростных, но все же меньшинство. Вся эта разъяренная группа относительно безопасна с точки зрения государства, пока они занимаются не вредом для интересов государства, а правильным делом, в том числе и оправданием войны.

Однако недавнее скандальное интервью Пригожина намного превысило тот предел, за который другие спикеры были наказаны по статье «дискредитация армии».

Что же это за загадка, которую я поднял в заголовке, как и каким образом тому же инструменту под названием Пригожин теперь позволено критиковать почти все? Ну, не непосредственно самого Владимира Путина, хотя косвенно он себе это тоже позволял.

Однако недавнее скандальное интервью Пригожина намного превысило тот предел, за который другие спикеры были наказаны по статье «дискредитация армии». Он позволил себе в свойственной ему пышности, не говоря уже о вульгарных выражениях, назвать всю «военную операцию» провалом. И заявить о том, что Украина стала в десятки раз сильнее как нация за весь процесс «демилитаризации» и «денацификации», о которой узнал весь мир.

Почему он себе это позволяет или почему ему это позволяют? В том, что касается устранения всевозможных неприятных голосов, Кремль и его фоновые силы имеют богатый опыт (если взять, к примеру, убийство Бориса Немцова в непосредственной близости от Кремля), и ни у кого не должно быть никаких иллюзий по поводу безнаказанности.

Первый вариант заключается в том, что птицу, несущую золотые яйца, просто не убивают. Пока Пригожин может играть полезную роль для Кремля своими руками и солдатами, ему будет позволено говорить то, что он хочет. Версия неплохая, но все же - причинение вреда интересам Кремля, пусть даже на словах и даже главой ЧВК, должно быть наказуемо.

Второй вариант - та же «крыша», которая привела Пригожина в ряды крупных игроков, допустила это или даже сознательно подтолкнула Пригожина к тому, чтобы произнести такие слова.

Целью этому может быть создание образа чудовища. Чудовища, которое может «захватить» страну, если нынешний лидер окажется не в состоянии продолжать. Сила этой версии в том, что это будет беспроигрышная ситуация. Образ вульгарного военачальника Пригожина обладает определенной харизмой, которая позволила бы ему сыграть представителя «государственного переворота», за которого также были бы благосклонны так называемые воинствующие патриоты. В то же время пожертвовать им тоже было бы не стыдно, так как нынешние элиты добровольно не принимают и не поддерживают Пригожина.

Смысл игры в том, чтобы спецслужбы, прикрывающие Пригожина, использовали его как пугало для потенциальных «расшатывателей лодки». Мол, «вы действительно хотите ТАКОГО лидера?». 

Но, конечно, есть и третий вариант: Пригожин просто перешел все границы из-за чувства безнаказанности и думает, что может говорить все это без последствий. И что сейчас он действительно наступил на мину, которая его уничтожит.

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