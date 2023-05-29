ПОЛИТОЛОГ ⟩ Почему Пригожин может критиковать Кремль?

Однако недавнее скандальное интервью Пригожина намного превысило тот предел, за который другие спикеры были наказаны по статье «дискредитация армии».

Что же это за загадка, которую я поднял в заголовке, как и каким образом тому же инструменту под названием Пригожин теперь позволено критиковать почти все? Ну, не непосредственно самого Владимира Путина, хотя косвенно он себе это тоже позволял.

Однако недавнее скандальное интервью Пригожина намного превысило тот предел, за который другие спикеры были наказаны по статье «дискредитация армии». Он позволил себе в свойственной ему пышности, не говоря уже о вульгарных выражениях, назвать всю «военную операцию» провалом. И заявить о том, что Украина стала в десятки раз сильнее как нация за весь процесс «демилитаризации» и «денацификации», о которой узнал весь мир.

Почему он себе это позволяет или почему ему это позволяют? В том, что касается устранения всевозможных неприятных голосов, Кремль и его фоновые силы имеют богатый опыт (если взять, к примеру, убийство Бориса Немцова в непосредственной близости от Кремля), и ни у кого не должно быть никаких иллюзий по поводу безнаказанности.