ПОЛИТОЛОГ ⟩ Почему Пригожин может критиковать Кремль?

Евгений Пригожин не нуждается в особом представлении, по крайней мере для тех, кто следит за захватнической войной России в Украине. Почему я называю ее захватнической? А просто потому, что, если отбросить всякую риторику и крупные геополитические потрясения, то до сих пор Россия присвоила примерно около 20 процентов территории Украины.
Одной из самых ярких составляющих этой захватничкской войны, несомненно, является группа бандитов под названием «Вагнер» и ее главарь Пригожин. Человек, имеющий высший уровень «крыши» в российских условиях и которому дано разрешение на убийство (если цитировать один из известных фильмов о Бонде), по крайней мере, за пределами страны. Убивайте в промышленных количествах и используя практически всю имеющуюся военную технику.
В качестве своего рода парадокса следует признать, что даже российская аудитория не очень хорошо знает Пригожина. Объяснение этому простое - большинство россиян воспринимают государственные СМИ как единственный источник информации, а о Пригожине в них говорят не очень много. Например, за пять месяцев этого года имя Евгения Пригожина всего трижды упоминалось в «Российской газете», официальном голосе страны (вдвое меньше, чем, например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин).
Конечно, и «Вагнер», и Евгений Пригожин очень известны в узких кругах, особенно в среде российских так называемых военных корреспондентов/блогеров, но это все же меньшинство. Воинственных и яростных, но все же меньшинство. Вся эта разъяренная группа относительно безопасна с точки зрения государства, пока они занимаются не вредом для интересов государства, а правильным делом, в том числе и оправданием войны.