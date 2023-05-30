Опасная реклама и эстонские корни. На латвийскую сборную по хоккею подано заявление в полицию

На футболках латвийской сборной по хоккею, в которых команда играла на чемпионате мира, располагалась реклама букмекерской фирмы с эстонскими корнями Olybet. Как сообщает издание Iltalehti, согласно финскому закону об азартных играх, рекламировать и предлагать азартные игры может только национальное букмекерское агентство Veikkaus.

«Мы получили заявление с требованием возбудить уголовное дело, и мы разберемся с этим. В данный момент ничего, кроме получения заявления, не сделано», - прокомментировал комиссар полиции по криминальным преступлениям Арто Партанен.

Хотя игры подгруппы проводились на родине команды в Латвии, полуфинальный и бронзовый матчи шли в Финляндии.

«На форме сборной располагалась реклама, которая не была национальной. Кому-то показалось, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция зарегистрировала заявление и проводит предварительное расследование», — сказал Партанен.

По словам Партанена, это единственный случай подобной жалобы: до этого в Финляндии не принимали ни одной жалобы, связанной с рекламой на одежде.

«Это исключительный случай. Мы никогда подобным не занимались», - сказал он.

До 2018 года компания Olybet входила в состав Olympic Entertainment Group, которая продала предприятие фирме Novalpin, базирующейся в Люксембурге.