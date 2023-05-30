Исследование: по дорогам Эстонии ежедневно ездит лишь половина от общего числа автомобилей

«Наибольшее количество ежедневно садящихся за руль своего автомобиля отмечено среди тех, чьи автомобили ездят на сжиженном газе (65%), сжатом газе (60%) и на дизельном топливе (54%), в то время как менее половины от общего числа водителей каждый день ездят на автомобилях с электрическим, бензиновым или гибридным двигателем. То есть автомобилями с бензиновыми и дизельными двигателями обычно пользуются те, кто вынужден больше ездить, вследствие чего за год у них отмечается максимальный пробег. Определенную роль в изменении потребности в поездках может играть, по крайней мере, временно – рост цен на топливо, что заставляет тщательно подумать о том, какие поездки будет разумно предпринять. В этом случае я вновь считаю, что это обстоятельство больше затрагивает горожан», – подытожила Мейус.