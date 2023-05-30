Приветствовать своих героев-хоккеистов собралось 50 000 человек

Сборная Латвии по хоккею в воскресенье завоевала историческую бронзовую медаль на чемпионате мира, обыграв в дополнительное время сборную США (4:3).
В связи с историческим достижением латвийский парламент созвал в воскресенье вечером экстренное заседание, на котором понедельник был объявлен выходным днем.
«Завтра мы празднуем патриотизм и единство. Мы поддерживаем хоккейную команду и латвийский народ, позволив всем насладиться этим праздником», — сказал в тот день спикер Сейма Эдвардс Смилтенс.
Вчера латыши собрались в Риге у монумента Свободы, чтобы приветствовать свою сборную; по оценкам, собралось около 50 000 человек.
По данным латвийских СМИ, из-за такого большого скопления людей мобильная сеть оказалась перегружена, поэтому празднование не смогли транслировать в прямом эфире.