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Эстония перестанет выдавать статус э-резидента гражданам государств группы риска

rus.postimees.ee
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Э-резидентство. Иллюстративное фото.
Э-резидентство. Иллюстративное фото. Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Министерство внутренних дел планирует приостановить предоставление статуса э-резидента гражданам 26 государств, которые были внесены в группу риска, пишет Rus.ERR.

Электронное резидентство зачастую используется злоумышленниками для того, чтобы скрыть настоящие цели и деятельность созданного в Эстонии предприятия.

Несмотря на то, что Департамент полиции и погранохраны проверяет биографию ходатаев, тесное сотрудничество в этой сфере, позволяющее получить все данные, налажено не со всеми государствами.

Э-резидентами на сегодняшний день являются 6406 граждан государств группы риска, в том числе 2817 турецких и 638 иранских подданных.

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