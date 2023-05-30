Эстония перестанет выдавать статус э-резидента гражданам государств группы риска

Электронное резидентство зачастую используется злоумышленниками для того, чтобы скрыть настоящие цели и деятельность созданного в Эстонии предприятия.

Несмотря на то, что Департамент полиции и погранохраны проверяет биографию ходатаев, тесное сотрудничество в этой сфере, позволяющее получить все данные, налажено не со всеми государствами.