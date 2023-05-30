Атака беспилотников на Москву: сообщается о повреждении нескольких зданий

«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — говорится в сообщении мэра Москвы.

Собянин также сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников. Где именно дроны повредили дома, мэр Москвы не сообщил.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников. Он отметил, что утром жители некоторых районов области могли слышать звуки взрывов, это работала система ПВО.

Телеграм-канал Mash пишет, в квартиру на 14-м этаже высотки на Ленинском проспекте залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами. Он не сдетанировал, утверждает канал. Об этом также пишет телеграм-канал Shot. Официального подтверждения этой информации нет.