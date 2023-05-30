Видео ⟩ В Клинике Тартуского университета вспыхнул пожар

Рано утром во вторник в клинике генетики и личной медицины Клиник Тартуского университета вспыхнул пожар, на тушение которого у спасателей ушло полчаса. Никто не пострадал.
Около пяти утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в клинике генетики и личной медицины Клиники Тартуского университета на улице Пуусепа, 2 в Тарту. Возгорание обнаружила охрана здания, которая и связалась с Центром тревоги. Также была активирована автоматическая система пожарной сигнализации.
Спасатели прибыли на место в 5:08 утра и выяснили, что загорелся кабинет молекулярной диагностики на втором этаже здания. Группа спасателей в снаряжении для дымового погружения вошла в здание, и в 5:34 пожар был потушен, а его дальнейшее распространение предотвращено. В 5:42 спасатели закончили работы в той части здания, где произошел пожар.
Спасатели также проверили остальную часть здания и проветрили помещения. Спасатели также вскрыли потолочные конструкции здания для поиска возможных источников возгорания.
В результате пожара пострадали два помещения здания. По предварительной оценке руководителя спасательных работ, возможной причиной возгорания стало вентиляционное устройство. Окончательная причина возгорания будет установлена в ходе следствия.