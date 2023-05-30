Все на пляж! На Пикакари поднимут Голубой флаг

«Международный фонд экологического образования уже десятый год отмечает знаком качества пляж в Пыхья-Таллинне. Голубой флаг – это признанный на международном уровне экологический знак, демонстрирующий, что пляж обустроен экологично, а его окрестности чистые и безопасные. Получению флага предшествует тщательная подготовка, ведь для этого пляж должен отвечать более 30 критериям», – сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Старейшина добавила, что в прошлом году на Пикакари открыли часть пляжа, приспособленную для людей с расстройствами опорно-двигательного аппарата, и теперь в воду можно заезжать на специальном инвалидном кресле: «И в этом году на Пикакари работает получивший специальную подготовку помощник, который выдает инвентарь и помогает безопасно подготовить человека к входу в воду. Для обеспечения безопасного нахождения в воде в инвалидной коляске, в воду можно входить только с личным сопровождающим. Услуга предлагается на пляже с 1 июня по 31 августа с 12 до 18 часов и бесплатна для пользователей».

В Пыхья-Таллинне на пляже Пикакари будет поднят свидетельствующий об экологичности и чистоте воды для купания Голубой флаг в четверг, 1 июня в 11 часов. Для получения знака пляж должен отвечать более 30 критериям. Выполнение критериев координирует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и управа Пыхья-Таллинна.