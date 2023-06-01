Российский закон как дышло, «продажная Фемида», воздушные атаки и контрнаступление. Обзор событий недели в Украине

29 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение выборов и референдумов во время действия военного положения. В этот же день глава так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник объявил о завершении отбора кандидатов на выборы от «Единой России».

Отбор начался еще 22 мая. Об этом Пасечник написал у себя в Телеграм-канале за несколько часов до легализации Путиным самих выборов. Еще до рассмотрения Госдумой РФ соответствующего законопроекта, 12-14 мая, Луганск и Донецк посетила глава ЦИК РФ Элла Памфилова которая уже тогда «ознакомилась с подготовкой к выборам 2023 года».

В Донецке было принято решение о формировании 615 участковых комиссий. То есть, избирательная кампания во всю шла, хотя сами выборы в регионах, где действует военное положение, на тот момент противоречили закону. Как видим, в России законы не определяют правила жизни, а лишь легализуют чьи-то решения, даже если на момент принятия эти решения являются противозаконными.

В сентябре, на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины Москва намерена имитировать выборы в так называемые «народные советы». Причем, значение этому, казалось бы, чисто формальному процессу придается очень серьезное.