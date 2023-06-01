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«У семейных врачей мест нет, ищите в другом районе!» Пациентов гоняют в другой конец города

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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На данный момент нет требований относительно того, что семейный врач должен принимать пациентов по месту жительства, зато существуют условия, при которых он имеет право отказаться зарегистрировать их к себе.
На данный момент нет требований относительно того, что семейный врач должен принимать пациентов по месту жительства, зато существуют условия, при которых он имеет право отказаться зарегистрировать их к себе. Фото: Денис Антонов

Все чаще в редакцию Rus.Postimees обращаются жители Эстонии с жалобами на отказы семейных врачей брать себе новых пациентов. Мы решили выяснить, имеет ли право горожанин требовать место у семейного врача по месту проживания и при каких условиях ему могут в этом отказать.

В нашу редакцию обратились жители района Пыхья-Таллинн, возмущенные отказом семейных врачей вносить их в список пациентов. По мнению горожан, семейные врачи, которые работают в реновированных зданиях бывших поликлиник по адресу Сыле, 16 и Сыле, 63, обязаны взять их в списки на основании близости проживания.

О том, кто регулирует формирование списка пациентов семейного врача, и каково должно быть их максимальное количество, Rus.Postimees спросил у врачей, городских чиновников и специалистов Кассы здоровья.

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