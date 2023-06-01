«У семейных врачей мест нет, ищите в другом районе!» Пациентов гоняют в другой конец города

На данный момент нет требований относительно того, что семейный врач должен принимать пациентов по месту жительства, зато существуют условия, при которых он имеет право отказаться зарегистрировать их к себе.

Все чаще в редакцию Rus.Postimees обращаются жители Эстонии с жалобами на отказы семейных врачей брать себе новых пациентов. Мы решили выяснить, имеет ли право горожанин требовать место у семейного врача по месту проживания и при каких условиях ему могут в этом отказать.