Все чаще в редакцию Rus.Postimees обращаются жители Эстонии с жалобами на отказы семейных врачей брать себе новых пациентов. Мы решили выяснить, имеет ли право горожанин требовать место у семейного врача по месту проживания и при каких условиях ему могут в этом отказать.
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«У семейных врачей мест нет, ищите в другом районе!» Пациентов гоняют в другой конец города
В нашу редакцию обратились жители района Пыхья-Таллинн, возмущенные отказом семейных врачей вносить их в список пациентов. По мнению горожан, семейные врачи, которые работают в реновированных зданиях бывших поликлиник по адресу Сыле, 16 и Сыле, 63, обязаны взять их в списки на основании близости проживания.