Ушла из дома и не вернулась: в Ласнамяэ пропала 24-летняя женщина

Полиция обратилась за помощью в поисках 24-летней Катрин, пропавшей вчера в столичном районе Ласнамяэ.
Вчера около 19 часов Катрин пошла на прогулку по улице Кивила в Ласнамяэ. Однако с тех пор Катрин никто не видел, и ее родственники не смогли с ней связаться. Из-за состояния здоровья женщина может плохо ориентироваться на местности. Катрин исчезала подобным образом и раньше.
Катрин ростом 170 см, полноватого телосложения. У него короткие каштановые волосы, она носит очки. В момент исчезновения Катрин была одета в темно-синюю куртку с розовым капюшоном и темно-синие штаны. У нее нет при себе телефона.
Начатые полицией поиски пока не увенчались успехом.
Если вы располагаете информацией о возможном месте нахождения Катрин, звоните по номеру 112.