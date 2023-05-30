Ушла из дома и не вернулась: в Ласнамяэ пропала 24-летняя женщина

Вчера около 19 часов Катрин пошла на прогулку по улице Кивила в Ласнамяэ. Однако с тех пор Катрин никто не видел, и ее родственники не смогли с ней связаться. Из-за состояния здоровья женщина может плохо ориентироваться на местности. Катрин исчезала подобным образом и раньше.