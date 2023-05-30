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На празднике в честь латвийской хоккейной сборной пострадали четыре человека

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Приветствовать сборную Латвии по хоккею собралось не менее 30 000 человек.
Приветствовать сборную Латвии по хоккею собралось не менее 30 000 человек. Фото: Toms Kalnins

Латвийская сборная по хоккею завоевала на чемпионате мира бронзовые медали, чем вызвала в своей стране бурное ликование. К сожалению, большое празднование не обошлось без происшествий.

Латвийская газета Diena пишет, что приветствовать хоккеистов собралошсь не менее 30 000 человек, четверо были доставлены в больницу: один взрослый и трое детей.

Издание сообщает, что состояние попавших в больницу пострадавших не было серьезным. Проблемы со здоровьем спровоцировали теплая погода – в Риге в тот день было 20 градусов тепла - и большое количество собравшихся.

Сборная Латвии по хоккею в воскресенье завоевала историческую бронзовую медаль на чемпионате мира, обыграв в дополнительное время сборную США (4:3).

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