На празднике в честь латвийской хоккейной сборной пострадали четыре человека

Латвийская газета Diena пишет, что приветствовать хоккеистов собралошсь не менее 30 000 человек, четверо были доставлены в больницу: один взрослый и трое детей.

Издание сообщает, что состояние попавших в больницу пострадавших не было серьезным. Проблемы со здоровьем спровоцировали теплая погода – в Риге в тот день было 20 градусов тепла - и большое количество собравшихся.