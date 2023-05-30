У потребителей заканчиваются деньги: розничные продажи падают, онлайн-торговля сократилась на четверть

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в апреле доходы от продаж снизились как в магазинах продовольственных и промышленных товаров, так и на предприятиях, занимающихся розничной продажей моторного топлива. «Из этих трех секторов больше всего упали доходы от продаж в магазинах промышленных товаров - на 15%. Однако продажи упали во всех сферах деятельности», - добавила Пихлак.

Среди промышленных товаров наибольшее падение продаж наблюдалось в магазинах, продающих товары по почте или через Интернет, - на 24%.

В других специализированных магазинах, которые в основном продают компьютеры и комплектующие к ним, книги, спортивное оборудование, игры, игрушки и другие товары, также наблюдалось более значительное, чем в среднем, снижение выручки - на 21%.

По сравнению с апрелем прошлого года выручка от продаж как розничной торговли продуктами питания, так и розничной торговли моторным топливом снизилась на 6%.

Апрельский оборот розничных торговых предприятий снизился на 3% по сравнению с мартом. На основе данных с поправкой на сезонность и календарные колебания объем продаж остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем.