Рекордный контракт: Месси предложили миллиардную сделку

По данным Foot Mercato, саудовский клуб «Аль-Хиляль» ради того, чтобы заполучить Месси, готов выложить 1,2 миллиарда евро за два года. Если сделка состоится, контракт станет рекордным за всю историю спорта. Кроме того, Месси также станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Пока еще неизвестно, согласился ли Лионель, однако СМИ отмечают, что его отец Хорхе Месси, который также является и агентом сына, принял предложение.