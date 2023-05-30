Рекордный контракт: Месси предложили миллиардную сделку

Не утихают разговоры о переходе легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси в один из клубов Саудовской Аравии. Поначалу сообщалось, что звезде предложили гонорар, превышающий ставку Роналду в два раза (напомним, что Криштиану, играющий за «Аль-Наср», ежегодно получает 200 млн евро). Сейчас озвучены новые цифры.
По данным Foot Mercato, саудовский клуб «Аль-Хиляль» ради того, чтобы заполучить Месси, готов выложить 1,2 миллиарда евро за два года. Если сделка состоится, контракт станет рекордным за всю историю спорта. Кроме того, Месси также станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.
Пока еще неизвестно, согласился ли Лионель, однако СМИ отмечают, что его отец Хорхе Месси, который также является и агентом сына, принял предложение.
В этом сезоне у Месси 40 матчей, 21 забитый гол, 20 результативных передач. Он стал чемпионом в Лиге 1 и заработал свой 43‑й трофей в карьере, сравнявшись по этому показателю с бывшим игроком «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесом.