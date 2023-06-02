ИГОРЬ ГРЕЦКИЙ ⟩ Есть ли жизнь в пустыне? Российское гражданское общество и полномасштабное вторжение в Украину

Однако вторжение в Украину почти никак не повлияло на структуру российского гражданского общества, так как основные события, определившие его институциональный облик, произошли еще до начала 2022 года. В течение нескольких предыдущих лет принимались законы, позволявшие властям закрывать или кооптировать независимые НКО, а также под различными предлогами выдавливать иностранные фонды из страны. Организованная гражданская активность продолжалась лишь в тех сферах, которые путинский режим считал для себя безвредными. Демонстрируя свою лояльность, благотворители, экологи и градозащитники давно дистанцировались от политически острых тем и приняли «правила игры» Кремля.

Недооценка закона об иностранных агентах дорого обошлась гражданским активистам

Другими словами, к началу большой войны против Украины российское государство полностью завершило процесс сегрегации организованного политического активизма, ставящего вопрос о смене власти, от неполитического. Многие наши респонденты уверены, что начало этой сегрегации было положено в 2012 году с принятием законодательства об иностранных агентах. Независимые НКО недооценили его разрушительный потенциал и не сделали практически ничего, чтобы оказать солидарное сопротивление.

Лишь весной 2021 году, когда силовые структуры заканчивали разгром наиболее авторитетных сетевых НКО, их лидеры обвинили государство в развязывании против них «холодной гражданской войны». Однако уже было слишком поздно. К тому моменту, за исключением очень редких оазисов, российское гражданское общество было по сути выжженной пустыней.