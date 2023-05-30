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Вратарь ПСЖ в критическом состоянии в реанимации после падения с лошади

rus.postimees.ee
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Серхио Рико.
Серхио Рико. Фото: DAVID RAMOS

Испанское издание Marca сообщает, что вратарь французского ПСЖ Серхио Рико получил серьезную травму после падения с лошади. 

Несчастье случилось в деревне Эль-Росио (Испания, Андалузия), когда 29-летний спортсмен решил прокатиться верхом. В итоге он упал с лошади, более того, получил удар копытом в область шеи.

Травма оказалась очень серьезной – Рико был немедленно на вертолете доставлен в больницу Севильи. Текущее состояние игрока не уточняется, медики оценивают его как критическое.

Серхио Рико в прошлом играл за «Севилью», «Майорку» и «Фулхэм». В ПСЖ он с 2019 года.

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