Вратарь ПСЖ в критическом состоянии в реанимации после падения с лошади

Испанское издание Marca сообщает, что вратарь французского ПСЖ Серхио Рико получил серьезную травму после падения с лошади.
Несчастье случилось в деревне Эль-Росио (Испания, Андалузия), когда 29-летний спортсмен решил прокатиться верхом. В итоге он упал с лошади, более того, получил удар копытом в область шеи.
Травма оказалась очень серьезной – Рико был немедленно на вертолете доставлен в больницу Севильи. Текущее состояние игрока не уточняется, медики оценивают его как критическое.
Серхио Рико в прошлом играл за «Севилью», «Майорку» и «Фулхэм». В ПСЖ он с 2019 года.