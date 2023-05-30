Вратарь ПСЖ в критическом состоянии в реанимации после падения с лошади

Несчастье случилось в деревне Эль-Росио (Испания, Андалузия), когда 29-летний спортсмен решил прокатиться верхом. В итоге он упал с лошади, более того, получил удар копытом в область шеи.

Травма оказалась очень серьезной – Рико был немедленно на вертолете доставлен в больницу Севильи. Текущее состояние игрока не уточняется, медики оценивают его как критическое.