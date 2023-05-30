Опрос: многие жители Эстонии не знают, во сколько им обходится содержание автомобиля

По ее словам, владение автомобилем стало дороже как минимум на 20% по сравнению с прошлым годом в зависимости от марки автомобиля. «Выросли как цены на автомобили, так и цены на топливо.

Точно так же подорожали цены на техническое обслуживание, запчасти, шины и страховку. Рост Euribor также добавляет неопределенности, потому что в нынешнем экономическом кризисе мы не можем заранее предсказать, какой будет лизинговый платеж за автомобиль, например, через полгода. Очень небольшая часть опрошенных имела полное представление об этих расходах», – говорит Клеммер.

В то же время в разговорах несколько раз упоминалось, что из-за высокой инфляции и роста цен они также хотят снизить расходы, связанные с автомобилем. «Однако большая часть наших автовладельцев не обладает необходимыми знаниями для оценки суммарных расходов на автомобиль. Это, в свою очередь, затрудняет поиск возможностей для экономии», – сказала коммерческий директор Mobire.

Комфорт и беззаботность были важнее для опрошенных, чем экономия средств. «Из некоторых разговоров стало очевидно, что автовладельцы не хотят забивать голову информацией, связанной с автомобилем: о работах по техническому обслуживанию, ремонту и других действиях, связанных с автомобилем. По мнению некоторых, автомобиль должен быть как автобус, когда не нужно думать о том, сломается ли он или будет на ходу», – сказала Клеммер.