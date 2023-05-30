Опрос: многие жители Эстонии не знают, во сколько им обходится содержание автомобиля

Опрос потребителей, проведенный Mobire Group показал, что, несмотря на тяжелые экономические времена, жители Эстонии не имеют полного представления о расходах, связанных с автомобилем.
Для большинства опрошенных важно, чтобы автомобиль всегда доступен и находится в рабочем состоянии. В то же время меньше внимания уделяется сохранению окружающей среды, сообщила во вторник пресс-служба Mobire Group.
В апреле компания Mobire Group провела опрос потребителей, чтобы выяснить какие критерии они считают более важными при владении автомобилем. В ходе исследования были опрошены проживающие в Эстонии мужчины и женщины в возрасте 25-45 лет.
По словам коммерческого директора Mobire Group Лауры Клеммер, опрос показал, что самое важное для жителей Эстонии, чтобы автомобиль всегда находился в рабочем состоянии и всегда был доступен для поездок. «Вне зависимости от возраста и пола опрошенные указали, что автомобиль – это в первую очередь удобство, он не должен подводить, а обслуживание автомобиля должно быть максимально простым», – отметила Клеммер.
По ее словам, удивило, что большинство автовладельцев не знают точные расходы, связанные с автомобилем, и, как следствие, не могут оценить общие расходы на содержание автомобиля. Решения о покупке часто принимаются только исходя из суммы кредитного платежа, и не учитывается, что владение автомобилем предполагает и многие другие расходы.
«Во время опроса мы довольно часто сталкивались с тем, что люди вообще не знают, какова ежемесячная плата за машину и сколько уходит на топливо. Многие автовладельцы не смогли сказать, какие еще расходы связаны с владением автомобилем и какая сумма тратится, например, на автомобиль в течение года», – сказала Клеммер.
По ее словам, владение автомобилем стало дороже как минимум на 20% по сравнению с прошлым годом в зависимости от марки автомобиля. «Выросли как цены на автомобили, так и цены на топливо.
Точно так же подорожали цены на техническое обслуживание, запчасти, шины и страховку. Рост Euribor также добавляет неопределенности, потому что в нынешнем экономическом кризисе мы не можем заранее предсказать, какой будет лизинговый платеж за автомобиль, например, через полгода. Очень небольшая часть опрошенных имела полное представление об этих расходах», – говорит Клеммер.
В то же время в разговорах несколько раз упоминалось, что из-за высокой инфляции и роста цен они также хотят снизить расходы, связанные с автомобилем. «Однако большая часть наших автовладельцев не обладает необходимыми знаниями для оценки суммарных расходов на автомобиль. Это, в свою очередь, затрудняет поиск возможностей для экономии», – сказала коммерческий директор Mobire.
Комфорт и беззаботность были важнее для опрошенных, чем экономия средств. «Из некоторых разговоров стало очевидно, что автовладельцы не хотят забивать голову информацией, связанной с автомобилем: о работах по техническому обслуживанию, ремонту и других действиях, связанных с автомобилем. По мнению некоторых, автомобиль должен быть как автобус, когда не нужно думать о том, сломается ли он или будет на ходу», – сказала Клеммер.
Интересным, что респонденты признались, что сами не сильно разбираются в автомобилях, и в случае возникновения поломок обращаются к знакомым. «Вопросы, с которыми они обращаются к знакомым обычно связаны с тем, почему горят сигнальные лампочки на приборной панели, куда отвезти машину на обслуживание и какие шины купить», – перечислила Клеммер вопросы, на которые автовладельцы часто не знают ответа и нуждаются в помощи со стороны.
Для опрошенных надежность автомобиля также важнее его экологичности. «Опрос, проведенный полтора года назад, показал, что только 19% респондентов в то время считали экологичность автомобиля очень важной. В этот раз интервью также показали, что автовладельцы не слишком много думают об охране окружающей среды», – отметила Клеммер.
Согласно данным свежего опроса, ради заботы об окружающей среде люди не готовы переплачивать за машину. «Сегодня приобрести электромобиль действительно дороже, чем машину с двигателем внутреннего сгорания или гибридный автомобиль. Но если вы посмотрите на стоимость обслуживания автомобиля и расход топлива, электромобиль – значительно более разумный выбор», – пояснила Клеммер, отметив, что если бы люди были лучше осведомлены об общей стоимости автомобиля, они с большей готовностью рассматривали бы возможность покупки электромобиля.
Хотя молодые люди в возрасте 25-35 лет больше думают об экологичности при выборе автомобилей, а также рассматривают возможность покупки электромобиля или гибридного автомобиля, по словам Клеммер, для них все же важнее комфорт, простота и скорость операций, связанных с автомобилем. «Мы также заметили, что молодое поколение не считает владение автомобилем столь же важным, как его доступность. Поэтому молодежь более открыта для различных каршеринговых и прокатных сервисов», – подытожила Клеммер.