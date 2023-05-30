Видео ⟩ Чудесное спасение: улетевшее в толпу после аварии колесо могло унести множество жизней

На заключительном этапе гонки произошла серьезная авария, в ходе которой Феликс Розенквист ударился о стену и вылетел на полосу, где его зацепил Кайл Кирквуд. Из-за аварии у машины отлетело колесо, которое описало дугу и приземлилось практические сразу за трибуной, угодив в итоге в машину одного из болельщиков.

«Я видел, что произошло, как оно влетело в крышу дома, а затем попало в машину, которая стояла неподалеку. Безусловно, это вызывает большое беспокойство», — сказал ESPN Роджер Пенске, владелец серии IndyCar, принимавшей участие в Indianapolis 500.

«У нас есть крепления на колесах, и оторвалось заднее колесо. Я уверен, что сотрудники IndyCar расследуют это и выяснят, что же произошло на самом деле», — продолжил он.

На Indianapolis 500 присутствовало около 300 000 человек, и колесо едва не зацепило одну из трибун, на которой находились десятки тысяч человек.

This is where the flying wheel has landed 🛞💥

A small miracle happened at #Indy500 this year... pic.twitter.com/YRfgVLw32T — automobilista ⛽️ (@aut0mob) May 28, 2023

На одном из крупнейших соревнований по автоспорту в США уже происходили смертельные случаи из-за оторвавшихся колес. Например, в 1987 году колесо, влетевшее в публику, убило одного из болельщиков.