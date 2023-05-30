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Видео ⟩ Чудесное спасение: улетевшее в толпу после аварии колесо могло унести множество жизней

rus.postimees.ee
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Оторвашееся в ходе серьезной аварии колесо могло унести множество жизней.
Оторвашееся в ходе серьезной аварии колесо могло унести множество жизней. Фото: Jef Richards

На одной из самых известных гонок США Indianapolis 500 произошел ужасающий инцидент, который мог закончиться весьма плачевно.

На заключительном этапе гонки произошла серьезная авария, в ходе которой Феликс Розенквист ударился о стену и вылетел на полосу, где его зацепил Кайл Кирквуд. Из-за аварии у машины отлетело колесо, которое описало дугу и приземлилось практические сразу за трибуной, угодив в итоге в машину одного из болельщиков.

«Я видел, что произошло, как оно влетело в крышу дома, а затем попало в машину, которая стояла неподалеку. Безусловно, это вызывает большое беспокойство», — сказал ESPN Роджер Пенске, владелец серии IndyCar, принимавшей участие в Indianapolis 500.

«У нас есть крепления на колесах, и оторвалось заднее колесо. Я уверен, что сотрудники IndyCar расследуют это и выяснят, что же произошло на самом деле», — продолжил он.

На Indianapolis 500 присутствовало около 300 000 человек, и колесо едва не зацепило одну из трибун, на которой находились десятки тысяч человек.

На одном из крупнейших соревнований по автоспорту в США уже происходили смертельные случаи из-за оторвавшихся колес. Например, в 1987 году колесо, влетевшее в публику, убило одного из болельщиков.

Поскольку в прошлом в гонках IndyCar были смертельные случаи из-за оторвавшихся колес, для автомобилей были разработаны специальные крепления, которые должны были помочь предотвратить подобные ситуации. Но случившееся на прошлых выходных, показывает, что есть еще над чем работать.

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