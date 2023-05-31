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Член совета Eesti Keskkonnateenused: если все таллиннцы будут сортировать мусор ответственно, его вывоз станет дешевле

Павел Соболев
, журналист
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  • Желающие компостировать биоотходы должны получать отдельные разрешения от самоуправлений
  • Лучшим примером эффективной политики переработки отходов может служить Япония
  • Вывоз отдельно собранных биоотходов стоит куда меньше, чем вывоз смешанного бытового мусора

С 1 июня отдельный сбор биоотходов станет обязательным для всех расположенных в Таллинне объектов недвижимости, независимо от их назначения или количества квартир в здании. О том, как новый порядок будет выглядеть на практике, как будет осуществляться надзор за его соблюдением и обо многом другом в студии Postimees порассуждала член совета и руководитель внутреннего контроля Eesti Keskkonnateenused AS Оксана Романова.

- До сих пор сбор биоотходов в отдельный контейнер являлся в столице обязательным для жилых домов, в которых не менее десяти квартир, а также для предприятий общественного питания, образовательных и медицинских учреждений. С 1 июня уже ни для кого не будет делаться исключений, биоотходам из любого здания в Таллинне место должно будет находиться только в специальном контейнере. Можно ли предполагать, что в большинстве случае необходимая подготовительная работа проделана, и введение нового порядка не повлечет за собой большого количества случаев нарушения правил?

- С учетом предварительной работы по информированию населения Таллинна очень хочется надеяться, что больших проблем не возникнет. Как вы совершенно правильно заметили, для многоквартирных домов эти правила действуют уже далеко не первый месяц, так что с этими домами будет продолжаться та же работа, что велась и раньше. С 1 июня же к этим правилам придется привыкать и жителям малоквартирных домов, а также частных, парных домов, или же рядных боксов.

Насколько мне известно, власти Таллинна интенсивно занимались информированием о новых правилах этих групп жителей. И я очень надеюсь, что к подавляющей части этих людей необходимая информация поступила. Наша компания тоже получала очень много вопросов по этой теме. В последнее время значительно увеличилось количество обращений клиентов к нашей инфослужбе.

Конечно, увеличилось и количество заключенных договоров. Сразу хочу принести извинения тем клиентам, кто по какой-то причине еще не получил ответа на свое ходатайство о заключении договора. Задержки возможны именно из-за огромного количества таких заявлений. Думаю, что и другие предприятия, которые занимаются сбором отходов в Таллинне, находятся в похожей ситуации.

Однако важно подчеркнуть, что само наличие заключенного договора отнюдь не освобождает от обязанности выполнять введенные правила. Теперь их должны выполнять в Таллинне все. Четкие инструкции по выполнению этих правил распространялись среди населения разными организациями, например, районными управами, и самими компаниями, занимающимися вывозом мусора.

Но вопросы у людей все равно остаются. И они будут оставаться и в дальнейшем. Например, вопрос о том, являются ли вишневые косточки биоразлагаемыми отходами или нет. Какого размера кости можно бросать в контейнер для биотходов, а какого размера - нельзя. Однако самое главное в том, чтобы каждый житель Таллинна понял, что теперь это его обязанность.

Однако эту обязанность можно упростить для себя, сделать ее выполнение удобнее. Решений в действительности немало. Город Таллинн, например, предоставил жильцам квартир небольшие контейнеры, которые позволяют прямо на кухне сортировать отходы по разным видам. Конечно, возникают вопросы, в какие пакеты нужно собирать биоразлагаемые отходы.

Вы можете собирать их и в самый обычный, целлофановый пакет, но когда вы идете выбрасывать мусор, вы должны содержимое целлофанового пакета высыпать в контейнер для биоотходов, а пакет вы должны выбросить уже в контейнер для обычных смешанных бытовых отходов. Потому что этот пакет не разлагается, это микропластик. Нельзя допустить, чтобы он попал в природу.

Есть и биоразлагаемые пакеты, но при их использовании нужно проявлять ответственность. Нужно проследить, чтобы такие пакеты соответствовали стандарту, потому что в действительности не все то, что называется биоразлагаемым, в действительности таковым является. Например, бывает, что период распада у таких пакетов очень большой. Информацию о стандартах биоразлагаемых пакетов можно найти на сайте Таллинна.

Конечно, есть еще и вариант с бумажными пакетами, но эти пакеты очень быстро промокают, будучи наполненными биоотходами, теряют форму, начинают протекать, так что, возможно, удобнее использовать два ранее перечисленных мною варианта. Но, в общем, это дело вкуса каждого человека.

Также для малоквартирных и для частных домов есть вариант компостирования биоотходов. Это требует согласования с местным самоуправлением, там есть очень строгие условия, которые нужно обязательно исполнять при заготовлении компоста.

Поэтому просто того факта, что вы знаете, что рядом с вашим домом есть компостер, недостаточно для того, чтобы начать им пользоваться. Все вопросы, связанные с компостерами, нуждаются в согласовании с самоуправлением.

Мы же как перевозчики получаем информацию из реестра владельцев отходов, на основании которой мы организуем свою работу, составляем маршруты и графики экипажей. И если в реестре нет отметки о том, что на вас распространяется освобождение от отдельного сбора биоотоходов, значит, мы будем пытаться вывезти от вас такие отходы.

- Можно ли сказать, что в тех жилых домах и в тех учреждениях, где уже должны были следить за отдельным сбором биоотходов, в большинстве случаев люди действительно следовали этому порядку, а не пытались лишь формально выполнять эти требования? Свойственна ли жителям Таллинна ответственность в этом вопросе, трудно ли осуществлять надзор за соблюдением правил? Можно ли ожидать, что введение с 1 июня для всех треования раздельного сбора мусора повлечет за собой ужесточение надзора за соблюдением этих правил и там, где им уже давно должны были следовать?

- На основе опыта последних месяцев никого не хочется обвинять в безответственности. Иногда причиной проблем бывают неосведомленность или невнимательность. Случается такое, что отдельно собранные биоотхооды кидают в контейнер для бытовых отходов, или же наоборот. Люди просто невнимательно посмотрели на таблички.

Бывают и другие недоразумения. Но, безусловно, случаются и ситуации, когда люди сознательно не хотят сортировать мусор. Нужно понимать, что надзор за правильным использованием мусорного контейнера достаточно сложен. На практике ситуация выглядит так, что экипаж приезжает на место, открывает крышку, и что там есть, то экипаж и удивит.

Конечно, экипаж может, к примеру, вскрыть какой-то прозрачный пакет, если какое-то нарушение сортировки выглядит очевидным. Но все время заниматься такими вещами мы не можем. Так что пусть какие-то выводы можно делать на основании первичного осмотра, но, в общем, весь мусор все-таки уезжает на свалку, на мусороперерабатывающий завод.

Недавно в столичном районе Кристийне был проведен новый конкурс на организацию сбора мусора и его вывоз. На примере этого конкурса можно констатировать, что требования к сборщику отходов стали гораздо более строгими. Мы должны теперь фотографировать содержание контейнеров в том случае, если видим какие-то несоответствия, и направлять материалы или квартирным товариществам, или жильцам какого-то конкретного дома.

Если таких несоответствий становится где-то много, мы направляем материалы уже местному самоуправлению. Местные органы власти должны взвесить, какие меры нужно принимать.

Мы со своей стороны, будучи перевозчиком, в ситуациях, когда заметны какие-то несоответствия, можем оставить контейнер неопустошенным, выставив счет за приезд. У самоуправлений возможностей намного больше.

Согласно Закону об отходах, у всех жителей Таллинна есть обязанность собирать отходы надлежащим образом. Если эта обязанность нарушается, если в какие-то контейнеры попадают не те отходы, у города есть все возможности выписывать штрафы.

Можно также привлекать к разрешению проблемы Муниципальную полицию. Но это уже карательная практика. Но бывает и позитивная практика решения проблем, например, можно заказать услугу специального экипажа, который приедет на место, и прямо-таки детально изучит содержимое мусорного контейнера, а потом укажет на ошибки и даст рекомендации, как правильно нужно сортировать мусор.

- На сайте Eesti Keskkonnateenused AS говорится, что современная обработка отходов уже давно означает гораздо больше, чем просто вывоз мусора, и основной ее целью является эффективное использование ресурсов, то есть создание условий для того, чтобы дать новую жизнь отходам. Отходы необходимо сортировать, чтобы часть их смогла стать, условно говоря, удобрением, а часть - новым товаром (например, упаковка). В идеальном мире сколько контейнеров для разного типа отходов должно было бы стоять у каждого жилого и общественного здания?

- Если я назову оптимальное количество, боюсь в меня захотят бросить камень те люди, которым кажется, что рядом с их жилищами и так уже стоит слишком много разных мусорных контейнеров. Поэтому я просто приведу куда более успешный в сравнении с Эстонией пример эффективного сбора отходов. Допустим, Японию, где количество попадающих в потворное использование переработанных отходов превосходит отметку в 90%.

Если вы живете в Токио, то у вас на кухне будет от шести до десяти отдельных емкостей для сбора разного типа отходов, в зависимости от того, в каком районе Токио стоит ваш дом. У нас, как вы понимаете, это количество пока что намного меньше. Примерно раза в два.

- Мэрия Таллинна обращает внимание на то, что поскольку сортировка упаковки, бумаги и картона преимущественно бесплатна, а вывоз отдельно собранных биоотходов как минимум в два раза дешевле, чем вывоз смешанных отходов, сортировка отходов поможет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде. На основании этой информации можно ли сказать, что неудобства для людей, связанные с сортировкой мусора, касаются только траты времени и пространства, но с точки зрения цены услуги по вывозу мусора его сортировка - это тот тренд, который означает для людей не увеличение, а уменьшение их расходов?

- В принципе, Павел, ваши рассуждения очень верны. Это та конечная цель, к которой мы должны прийти, если все начнем браво и бодро сортировать мусор именно так, как это задумано. Вы только что сказали, что сдача отдельно собранных биоотходов примерно в два раза дешевле, чем сдача смешанных отходов, но в Таллинне есть районы, где уже сейчас эта разница существеннее, то есть там сдача биотходов обходится даже в четыре раза дешевле. В конечном итоге это обязательно будет означать экономию для кошелька жильца.

Главный вопрос в том, чтобы сортировка действительно была правильной, чтобы никто не путал контейнеры для разного вида отходов между собой.

Особую выгоду, кстати, могут получить как раз те клиенты, для которых новые правила вступают в силу 1 июня. Если рядом с малоквартирными домами появляются отдельные контейнеры для сбора биоотходов, это вполне может означать, что у жильцов появляется возможность договориться о том, чтобы вывоз обычных бытовых отходов происходил бы для них реже. Вывоз биоотходов, напомню, стоит дешевле, так что нехитрая математика показывает, что расходы людей снизятся.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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