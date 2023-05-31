Касается всех горожан: с 1 июня сбор мусора в Таллинне уже никогда не будет прежним

Если вы живете в Токио, то у вас на кухне будет от шести до десяти отдельных емкостей для сбора разного типа отходов, в зависимости от того, в каком районе Токио стоит ваш дом. У нас, как вы понимаете, это количество пока что намного меньше. Примерно раза в два.
- Мэрия Таллинна обращает внимание на то, что поскольку сортировка упаковки, бумаги и картона преимущественно бесплатна, а вывоз отдельно собранных биоотходов как минимум в два раза дешевле, чем вывоз смешанных отходов, сортировка отходов поможет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде. На основании этой информации можно ли сказать, что неудобства для людей, связанные с сортировкой мусора, касаются только траты времени и пространства, но с точки зрения цены услуги по вывозу мусора его сортировка - это тот тренд, который означает для людей не увеличение, а уменьшение их расходов?
- В принципе, Павел, ваши рассуждения очень верны. Это та конечная цель, к которой мы должны прийти, если все начнем браво и бодро сортировать мусор именно так, как это задумано. Вы только что сказали, что сдача отдельно собранных биоотходов примерно в два раза дешевле, чем сдача смешанных отходов, но в Таллинне есть районы, где уже сейчас эта разница существеннее, то есть там сдача биоотходов обходится даже в четыре раза дешевле. В конечном итоге это обязательно будет означать экономию для кошелька жильца.
Главный вопрос в том, чтобы сортировка действительно была правильной, чтобы никто не путал контейнеры для разного вида отходов между собой.
Особую выгоду, кстати, могут получить как раз те клиенты, для которых новые правила вступают в силу 1 июня. Если рядом с малоквартирными домами появляются отдельные контейнеры для сбора биоотходов, это вполне может означать, что у жильцов появляется возможность договориться о том, чтобы вывоз обычных бытовых отходов происходил бы для них реже. Вывоз биоотходов, напомню, стоит дешевле, так что нехитрая математика показывает, что расходы людей снизятся.
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