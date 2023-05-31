Касается всех горожан: с 1 июня сбор мусора в Таллинне уже никогда не будет прежним

До сих пор сбор биоотходов в отдельный контейнер являлся в столице обязательным для жилых домов, в которых не менее десяти квартир, а также для предприятий общественного питания, образовательных и медицинских учреждений. С 1 июня уже ни для кого не будет делаться исключений, биоотходам из любого здания в Таллинне должны будут помещаться только в специальный контейнер.

- Можно ли предполагать, что в большинстве случае необходимая подготовительная работа проделана, и введение нового порядка не повлечет за собой большого количества случаев нарушения правил?

- С учетом предварительной работы по информированию населения Таллинна очень хочется надеяться, что больших проблем не возникнет. Как вы совершенно правильно заметили, для многоквартирных домов эти правила действуют уже далеко не первый месяц, так что с этими домами будет продолжаться та же работа, что велась и раньше. С 1 июня же к этим правилам придется привыкать и жителям малоквартирных домов, а также частных, парных домов, или же рядных боксов.

Насколько мне известно, власти Таллинна интенсивно занимались информированием о новых правилах этих групп жителей. И я очень надеюсь, что к подавляющей части этих людей необходимая информация поступила. Наша компания тоже получала очень много вопросов по этой теме. В последнее время значительно увеличилось количество обращений клиентов к нашей инфослужбе.