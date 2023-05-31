В студии Postimees член совета Eesti Keskkonnateenused: приведет ли сортировка мусора к снижению цен на его вывоз?

- До сих пор сбор биоотходов в отдельный контейнер являлся в столице обязательным для жилых домов, в которых не менее десяти квартир, а также для предприятий общественного питания, образовательных и медицинских учреждений. С 1 июня уже ни для кого не будет делаться исключений, биоотходам из любого здания в Таллинне место должно будет находиться только в специальном контейнере. Можно ли предполагать, что в большинстве случае необходимая подготовительная работа проделана, и введение нового порядка не повлечет за собой большого количества случаев нарушения правил?

- На сайте Eesti Keskkonnateenused AS говорится, что современная обработка отходов уже давно означает гораздо больше, чем просто вывоз мусора, и основной ее целью является эффективное использование ресурсов, то есть создание условий для того, чтобы дать новую жизнь отходам. Отходы необходимо сортировать, чтобы часть их смогла стать, условно говоря, удобрением, а часть - новым товаром (например, упаковка). В идеальном мире сколько контейнеров для разного типа отходов должно было бы стоять у каждого жилого и общественного здания?

- Мэрия Таллинна обращает внимание на то, что поскольку сортировка упаковки, бумаги и картона преимущественно бесплатна, а вывоз отдельно собранных биоотходов как минимум в два раза дешевле, чем вывоз смешанных отходов, сортировка отходов поможет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде. На основании этой информации можно ли сказать, что неудобства для людей, связанные с сортировкой мусора, касаются только траты времени и пространства, но с точки зрения цены услуги по вывозу мусора его сортировка - это тот тренд, который означает для людей не увеличение, а уменьшение их расходов?