С завтрашнего дня, 1 июня, раздельный сбор биоотходов станет обязательным для всех расположенных в Таллинне объектов недвижимости, независимо от их назначения или количества квартир в том или ином здании. О том, как новый порядок будет выглядеть на практике, как будет осуществляться надзор за его соблюдением и обо многом другом ведущий студии Postimees в 13.00 поговорит с членом совета и руководителем внутреннего контроля предприятия Eesti Keskkonnateenused AS Оксаной Романовой.
В студии Postimees член совета Eesti Keskkonnateenused: приведет ли сортировка мусора к снижению цен на его вывоз?
- До сих пор сбор биоотходов в отдельный контейнер являлся в столице обязательным для жилых домов, в которых не менее десяти квартир, а также для предприятий общественного питания, образовательных и медицинских учреждений. С 1 июня уже ни для кого не будет делаться исключений, биоотходам из любого здания в Таллинне место должно будет находиться только в специальном контейнере. Можно ли предполагать, что в большинстве случае необходимая подготовительная работа проделана, и введение нового порядка не повлечет за собой большого количества случаев нарушения правил?
- На сайте Eesti Keskkonnateenused AS говорится, что современная обработка отходов уже давно означает гораздо больше, чем просто вывоз мусора, и основной ее целью является эффективное использование ресурсов, то есть создание условий для того, чтобы дать новую жизнь отходам. Отходы необходимо сортировать, чтобы часть их смогла стать, условно говоря, удобрением, а часть - новым товаром (например, упаковка). В идеальном мире сколько контейнеров для разного типа отходов должно было бы стоять у каждого жилого и общественного здания?
- Мэрия Таллинна обращает внимание на то, что поскольку сортировка упаковки, бумаги и картона преимущественно бесплатна, а вывоз отдельно собранных биоотходов как минимум в два раза дешевле, чем вывоз смешанных отходов, сортировка отходов поможет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде. На основании этой информации можно ли сказать, что неудобства для людей, связанные с сортировкой мусора, касаются только траты времени и пространства, но с точки зрения цены услуги по вывозу мусора его сортировка - это тот тренд, который означает для людей не увеличение, а уменьшение их расходов?
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